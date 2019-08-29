Российская гимнастка-вундеркинд решила выступать за Грузию

На турнир в ФРГ она отправится уже под другим флагом

20-летняя россиянка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и начнет выступать за сборную Грузии.

Как передает "Газета.ру", в Никарагуа прошло заседание исполкома Международной федерации гимнастики, на котором российской спортсменке разрешили выступать за другую национальную команду.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте, который состоится в октябре, Мария Харенкова будет представлять Грузию. Почему девушка решилась на такой шаг, пока не уточняется.

Харенкова - мастер спорта России международного класса. Она неоднократно завоевывала медали на чемпионатах мира и Европы. В 2014 году она стала самой юной чемпионкой, которая выполнила программу на бревне. Таким образом она заработала себе репутацию спортсмена-вундеркинда.