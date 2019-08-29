Собянин: Московское метро к 2023 году вырастет в два раза

За последние восемь лет столичное метро уже увеличилось в 1,5 раза

Московское метро к 2023 году вырастет в два раза, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном блоге. По его словам, Большая кольцевая линия станет самым большим метрокольцом в мире.

За последние восемь лет столичное метро уже увеличилось в 1,5 раза — на 155 километров. Была открыта 81 станция метро и МЦК. Метрополитен получил более 3,5 тысячи новых вагонов. Доля современного подвижного состава выросла с 12 до 62%, а средний возраст вагонов снизился до 15 лет. К 2023 году он сократится до семи лет.

Собянин подчеркнул, что принятые за последние годы меры позволили создать 5,3 миллиона дополнительных пассажирских мест в сутки с учетом МЦК. Число пассажиров выросло на 1,4 млн человек в будние дни. Было реконструировано или построено заново 170 км железнодорожных путей. За пределами центра создано около 2 миллионов рабочих мест, открыты тысячи новых магазинов и кафе, построено свыше 300 школ и детских садов, что тоже потенциально снижает маятниковую миграцию.

"Так быстро метро не росло в Москве никогда за всю свою историю. Это было не под силу даже во времена СССР, когда метро строили всей страной", - подчеркнул мэр столицы.

Собянин также рассказал, что за эти годы полностью обновлен наземный общественный транспорт и создано более 300 км выделенных полос.