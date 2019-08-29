В магазинных куриных котлетах нашли несвежее мясо

В других нашли кишечную палочку и антибиотики

Специалисты "Росконтроля" проверили охлажденные куриные котлеты, которые продаются в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали шесть популярных марок: "Петелинка", "Первая свежесть", "Троекурово", "Петровские деликатесы", "МясновЪ" и "О'кей". Образцы оценивали по 60 критериям.

По итогам проверки два бренда провалили проверку – это полуфабрикаты "Петровские деликатесы" и "О'кей". В них специалисты обнаружили кишечную палочку и превышение допустимого уровня общей обсемененности мезофильной микрофлорой (чем выше общая микробная обсемененность, тем больше вероятность присутствия в них патогенных бактерий – прим.ред.).

В четырех марках нашли антибиотики ("Первая свежесть", "Троекурово", "МясновЪ" и "О’кей"), а в двух последних еще и несвежее мясо. Однако компания "Троекурово" уверена, что в ее продукции нет антибиотиков и оспорила решение Росконтроля.

По итогам проверки лучшим полуфабрикатом признаны котлеты марки "Петелинка", отмечается на сайте экспертного центра.