ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В магазинных куриных котлетах нашли несвежее мясо

11:18
  • четверг
  • 29 августа 2019

В других нашли кишечную палочку и антибиотики

Специалисты "Росконтроля" проверили охлажденные куриные котлеты, которые продаются в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Названа безопасная для здоровья колбаса
Названы марки опасного куриного мяса
В свиных стейках из 7 крупных магазинов нашли кишечную палочку

Для экспертизы отобрали шесть популярных марок: "Петелинка", "Первая свежесть", "Троекурово", "Петровские деликатесы", "МясновЪ" и "О'кей". Образцы оценивали по 60 критериям.

По итогам проверки два бренда провалили проверку – это полуфабрикаты "Петровские деликатесы" и "О'кей". В них специалисты обнаружили кишечную палочку и превышение допустимого уровня общей обсемененности мезофильной микрофлорой (чем выше общая микробная обсемененность, тем больше вероятность присутствия в них патогенных бактерий – прим.ред.).

В четырех марках нашли антибиотики ("Первая свежесть", "Троекурово", "МясновЪ" и "О’кей"), а в двух последних еще и несвежее мясо. Однако компания "Троекурово" уверена, что в ее продукции нет антибиотиков и оспорила решение Росконтроля.

По итогам проверки лучшим полуфабрикатом признаны котлеты марки "Петелинка", отмечается на сайте экспертного центра.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Мальчик ест котлеты
Мальчик ест котлеты
Итоги экспертизы
Итоги экспертизы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.