Боявшийся отравления актер Числов умер в 55 лет

По слухам, у артиста были проблемы с алкоголем

55-летний актер Александр Числов, который подозревал своих близких в попытке свести его в могилу, скончался от пневмонии.

Друг актера Денис Сердюков рассказал, что Числова госпитализировали 16 августа. Утром 29 августа он умер в отделении интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках. По данным Teleprogramma.Pro, артист скончался в результате обострившейся пневмонии.

Ранее актер Борис Реутов заявил, что Александр Числов отказывается от пищи, подозревая своих близких в попытке его отравить. Недавно актер переписал свою квартиру на племянницу. По словам Реутова, перед госпитализацией Числов с трудом дышал, а его нога так сильно распухла, что не помещалась в обувь. По некоторым данным, у актера были проблемы с алкоголем, которые могли расшатать его нервную систему.

Дату и место прощания с Числовым назовут позднее.

На счету умершего актера свыше 250 ролей в кино и сериалах. Он снялся в таких картинах, как "Облако-рай", "Легенда №17", "Вор".