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Боявшийся отравления актер Числов умер в 55 лет

11:24
  • четверг
  • 29 августа 2019

По слухам, у артиста были проблемы с алкоголем

55-летний актер Александр Числов, который подозревал своих близких в попытке свести его в могилу, скончался от пневмонии. 
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Друг актера Денис Сердюков рассказал, что Числова госпитализировали 16 августа. Утром 29 августа он умер в отделении интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках. По данным Teleprogramma.Pro, артист скончался в результате обострившейся пневмонии. 

Ранее актер Борис Реутов заявил, что Александр Числов отказывается от пищи, подозревая своих близких в попытке его отравить. Недавно актер переписал свою квартиру на племянницу. По словам Реутова, перед госпитализацией Числов с трудом дышал, а его нога так сильно распухла, что не помещалась в обувь. По некоторым данным, у актера были проблемы с алкоголем, которые могли расшатать его нервную систему. 

Дату и место прощания с Числовым назовут позднее. 

На счету умершего актера свыше 250 ролей в кино и сериалах. Он снялся в таких картинах, как "Облако-рай", "Легенда №17", "Вор". 

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