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Поход в баню с другом подтолкнул жителя Подмосковья к секс-преступлению

11:53
  • четверг
  • 29 августа 2019

Алкоголь сыграл свою роль

Полицейские задержали жителя подмосковного города Ступино, который в ночь на 26 августа убил в бане своего приятеля. 
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В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что двое мужчин выпивали на территории частного дома. Когда приятели парились в бане, между ними по неизвестной причине произошел конфликт. В результате подозреваемый нанес другу смертельные травмы.

Следователи также выяснили, что убийца совершил в отношении своего товарища насильственные действия сексуального характера. Подробности происшествия устанавливаются. 

Преступника задержали 27 августа, передает РЕН ТВ

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