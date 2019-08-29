Поход в баню с другом подтолкнул жителя Подмосковья к секс-преступлению

Алкоголь сыграл свою роль

Полицейские задержали жителя подмосковного города Ступино, который в ночь на 26 августа убил в бане своего приятеля.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что двое мужчин выпивали на территории частного дома. Когда приятели парились в бане, между ними по неизвестной причине произошел конфликт. В результате подозреваемый нанес другу смертельные травмы.

Следователи также выяснили, что убийца совершил в отношении своего товарища насильственные действия сексуального характера. Подробности происшествия устанавливаются.

Преступника задержали 27 августа, передает РЕН ТВ.