Поход в баню с другом подтолкнул жителя Подмосковья к секс-преступлению

Алкоголь сыграл свою роль
Полицейские задержали жителя подмосковного города Ступино, который в ночь на 26 августа убил в бане своего приятеля.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что двое мужчин выпивали на территории частного дома. Когда приятели парились в бане, между ними по неизвестной причине произошел конфликт. В результате подозреваемый нанес другу смертельные травмы.
Следователи также выяснили, что убийца совершил в отношении своего товарища насильственные действия сексуального характера. Подробности происшествия устанавливаются.
Преступника задержали 27 августа, передает РЕН ТВ.
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