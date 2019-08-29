Пьяные врачи прооперировали насмерть многодетную мать

Женщина всего лишь сходила удалить зуб

Следственный комитет начал проверку информации о смерти женщины в одной из больниц Екатеринбурга.

Как сообщает агентство URA.RU, 31-летняя местная жительница сходила в стоматологию и удалила зуб по бесплатному талону, после чего у нее заболела десна и начался отек шеи. Ее доставили в госпиталь ветеранов войн, в отделение челюстно-лицевой хирургии. Там, по неподтвержденным пока данным, нетрезвые врачи провели операцию, в ходе которой они засунули подающую кислород трубку не в трахею, а в пищевод. В результате пациентка скончалась от гипоксии (кислородного голодания).

После смерти женщины врачи не сообщили ни в полицию, ни в Следственный комитет. Родственникам было сообщено, что у женщины не выдержало сердце. У погибшей остался муж и трое детей.

"Выясняются обстоятельства смерти, будет проверяться качество и своевременность оказания медпомощи", – заявили в Следственном комитете.