ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пьяные врачи прооперировали насмерть многодетную мать

12:26
  • четверг
  • 29 августа 2019

Женщина всего лишь сходила удалить зуб

Следственный комитет начал проверку информации о смерти женщины в одной из больниц Екатеринбурга.

Как сообщает агентство URA.RU, 31-летняя местная жительница сходила в стоматологию и удалила зуб по бесплатному талону, после чего у нее заболела десна и начался отек шеи. Ее доставили в госпиталь ветеранов войн, в отделение челюстно-лицевой хирургии. Там, по неподтвержденным пока данным, нетрезвые врачи провели операцию, в ходе которой они засунули подающую кислород трубку не в трахею, а в пищевод. В результате пациентка скончалась от гипоксии (кислородного голодания).

После смерти женщины врачи не сообщили ни в полицию, ни в Следственный комитет. Родственникам было сообщено, что у женщины не выдержало сердце. У погибшей остался муж и трое детей.

"Выясняются обстоятельства смерти, будет проверяться качество и своевременность оказания медпомощи", – заявили в Следственном комитете.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Операционная
Операционная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.