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Молодого любовника Ани Лорак заподозрили в корыстных мотивах

12:38
  • четверг
  • 29 августа 2019

Певице посоветовали найти "папика"

Скандально известный экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев набросился с критикой на 40-летнюю украинскую певицу Ани Лорак, которая перестала скрывать свой роман с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.  
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Рустам Солнцев назвал Ани Лорак женщиной "не очень далекого ума", которая не смогла сохранить свой брак, погрязла в долгах и перебарщивает с пластикой лица. По его мнению, украинская певица не дотягивает до уровня большой звезды, ей якобы больше подходит роль смиренной домохозяйки, которая делает своему мужу массаж.  

Экс-участник "Дома-2" также предположил, что Егор Глеб закрутил с ней роман не из-за большой любви. "Ему нужен ее административный ресурс, поэтому пусть Ани не обольщается. Вообще ей подойдет какой-нибудь очень взрослый человек, который будет ее любить, целовать, обнимать и не думать о других женщинах. А Лорак станет для него как дочка. Я бы сказал, ей не хватает папика. А молодые - это диагноз!" - цитирует Солнцева Sobesednik.ru

Ани Лорак около 10 лет была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В 2011 году у них родилась дочка. "Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому", - говорила Лорак после развода.

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Видео: Егор Глеб наблюдает за поющей Лорак 

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