ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Тайник с двумя самодельными бомбами нашли в лесу

В Кабардино-Балкарии предотвратили несколько терактов. Об этом ТВЦ.RU сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В результате спецоперации, которая проводилась вблизи населённых пунктов Чёрная Речка и Алтуд Урванского района был задержан ранее судимый за преступление террористической направленности житель, причастный к изготовлению обнаруженных СВУ и к закладке тайника с бомбами.

Опасную находку нашли в лесу. Два готовых к применению самодельных взрывных устройства обезвредили на месте. Задержать преступника, как отмечается в сообщении ЦОС ФСБ, удалось благодаря обработке оперативной информации.

Задержанный уже дал признательные показания. Он сообщил, что в отношении объектов правоохранительных органов и госструктур готовились диверсионно-террористические акты.