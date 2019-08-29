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ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

12:44
  • четверг
  • 29 августа 2019

Тайник с двумя самодельными бомбами нашли в лесу

В Кабардино-Балкарии предотвратили несколько терактов. Об этом ТВЦ.RU сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В результате спецоперации, которая проводилась вблизи населённых пунктов Чёрная Речка и Алтуд Урванского района был задержан ранее судимый за преступление террористической направленности житель, причастный к изготовлению обнаруженных СВУ и к закладке тайника с бомбами.

Опасную находку нашли в лесу. Два готовых к применению самодельных взрывных устройства обезвредили на месте. Задержать преступника, как отмечается в сообщении ЦОС ФСБ, удалось благодаря обработке оперативной информации.

Задержанный уже дал признательные показания. Он сообщил, что в отношении объектов правоохранительных органов и госструктур готовились диверсионно-террористические акты.

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