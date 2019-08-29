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Как справиться со стрессом без таблеток

13:12
  • четверг
  • 29 августа 2019

Полезные советы специалистов для жителей городов

Специалисты рассказали о растениях, которые помогут бороться с повседневным стрессом.

Лучшим природным успокоительным названа мята перечная, пишет газета "Известия". Она снимает головную боль, повышает внимательность. Также мяту можно добавлять в пищу и использовать в качестве ароматизатора.

Черноглазый горох спасает от депрессии. Он богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. Успокоительным действием обладает ромашка - она помогает бороться с бессонницей.

Орегано может помочь при усталости. Это растение применяется как в кулинарии, так и в медицине. Оренано часто используют как средство при простуде, головных болях и болях в мышцах.

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