Как справиться со стрессом без таблеток

Полезные советы специалистов для жителей городов

Специалисты рассказали о растениях, которые помогут бороться с повседневным стрессом.

Лучшим природным успокоительным названа мята перечная, пишет газета "Известия". Она снимает головную боль, повышает внимательность. Также мяту можно добавлять в пищу и использовать в качестве ароматизатора.

Черноглазый горох спасает от депрессии. Он богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. Успокоительным действием обладает ромашка - она помогает бороться с бессонницей.

Орегано может помочь при усталости. Это растение применяется как в кулинарии, так и в медицине. Оренано часто используют как средство при простуде, головных болях и болях в мышцах.