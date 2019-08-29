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"Решили пойти на обед": нервный срыв Киркорова получил объяснение

13:06
  • четверг
  • 29 августа 2019

Вину за инцидент возложили на голодных работников

Екатерина Успенская, пресс-секретарь Филиппа Киркорова, объяснила скандал с участием певца во время репетиции на конкурсе "Новая волна". Король поп-эстрады обматерил работников, которые отвечали за подготовку его выступления. 
Закатившего истерику на "Новой волне" Киркорова сняли на видео

"Премьеру песни "Лунный гость" готовили несколько месяцев с международной командой, поэтому важна была каждая деталь в номере... Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед", - заявила Успенская РИА Новости

В разговоре с Teleprogramma.pro она отметила, что Киркоров требовал от сотрудников технических служб быть внимательнее. "Организаторы тут ни при чем", - подчеркнула Успенская.

Представитель музыканта также отметила, что в итоге выступление Филиппа Киркорова получилось "фееричным" и все зрители остались довольны. 

Ранее появилось видео, на котором народный артист России произносит бранную речь. "Я пока не отрепетирую часть шоу с камерами, шоу ваше е****** не начнется! Понятно вам всем?! П**** мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую. Полтора часа будете со мной в********", - сказал Киркоров, который не подозревал, что очевидцы снимают происходящее на камеру. 

Конкурс молодых талантов "Новая волна" проходит в Сочи с 24 по 29 августа. 

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