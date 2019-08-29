СМИ: режиссер Сенцов этапирован в Москву из колонии

Защита украинца информацию не подтверждает

Украинского режиссера Олега Сенцова перевезли из колонии в Ямало-Ненецком административном округе в Москву. Такую информацию распространили российские СМИ со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства "Интерфакс", Сенцова якобы доставили в Бутырку. По другим данным, он находится в Лефортово. Ранее сообщалось, что украинский режиссер включен в список для обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной.

В свою очередь адвокат Сенцова Дмитрий Дризе не подтвердил агентству ТАСС эту информацию. По его словам, ему неизвестно, планируется ли Сенцова обменять на кого-либо из россиян, осужденных на Украине.

В четверг соруководитель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который ранее занимался вопросами обмена, сообщил, что окончательного варианта еще нет. Его слова приводит РИА Новости. В то же время украинские политики утверждают, что обмен может состояться уже в пятницу.

В 2015 году суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Украинец был признан виновным в подготовке теракта в Крыму.