ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ: режиссер Сенцов этапирован в Москву из колонии

12:56
  • четверг
  • 29 августа 2019

Защита украинца информацию не подтверждает

Украинского режиссера Олега Сенцова перевезли из колонии в Ямало-Ненецком административном округе в Москву. Такую информацию распространили российские СМИ со ссылкой на неназванные источники.

"Безумный проект Порошенко": Вышинский объяснил дело против себя
"Низкий поклон всем": реакция на освобождение Кирилла Вышинского

По данным агентства "Интерфакс", Сенцова якобы доставили в Бутырку. По другим данным, он находится в Лефортово. Ранее сообщалось, что украинский режиссер включен в список для обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной.

В свою очередь адвокат Сенцова Дмитрий Дризе не подтвердил агентству ТАСС эту информацию. По его словам, ему неизвестно, планируется ли Сенцова обменять на кого-либо из россиян, осужденных на Украине.

В четверг соруководитель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который ранее занимался вопросами обмена, сообщил, что окончательного варианта еще нет. Его слова приводит РИА Новости. В то же время украинские политики утверждают, что обмен может состояться уже в пятницу. 

В 2015 году суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Украинец был признан виновным в подготовке теракта в Крыму.

 

Новости по теме
Олег Сенцов
Олег Сенцов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.