Меркель позвонила Путину из-за Украины

Обсуждали подготовку к встрече "нормандской четверки"

Ангела Меркель в четверг днем позвонила Владимиру Путину. Как сообщили в пресс-службе правительства Германии, стороны обсудили обострение ситуации в Сирии и Ливии. Отдельной темой стала Украина.

Путин и Меркель договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате. Кроме того, оба лидера подчеркнули важность переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину, говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в четверг Путин действительно провел международный разговор. Других подробностей он не назвал, предложив дождаться сообщения на сайте Кремля.