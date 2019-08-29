Маркл пытается восстановить репутацию с помощью сосисок и пива

Она взяла четырехмесячного сына в паб

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отобедали в простом деревенском пабе за 15 фунтов. На трапезу они взяли четырехмесячного Арчи и помощницу герцогини Фиону Макилвэм.

Члены королевской семьи выбрали паб The Rose & Crown, который располагается недалеко от их резиденции. Они заказали воскресное жаркое, пару пинт пива для Гарри и стакан воды для Меган. В пабе пара провела два часа. За это время маленький Арчи спал в коляске и ни разу не заплакал.

Как сообщает портал The Sun, Гарри и Меган пытаются восстановить репутацию после скандальных перелетов на Ибицу и в Ниццу в частном самолете. Аренда воздушного судна влетела королевскому двору в копеечку – около 20 тысяч фунтов (1,6 миллиона рублей). Британцы, на чьи деньги содержится британская корона, были вне себя от возмущения.

По неподтвержденным данным, именно Фиона Макилвэм посоветовала герцогу и герцогине Сассекским быть "ближе к народу" и сходить в простой паб, чтобы восстановить доброе имя.

Британцы умились семейной их идиллией, однако все равно отнеслись к "простоте" Гарри и Меган настороженно. "Похоже, им показалось, что все можно решить при помощи сосисок и пива", - пишут пользователи.