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Путину доложили о восстановлении Забайкалья после пожаров

14:51
  • четверг
  • 29 августа 2019

Все пострадавшие получили социальные выплаты

Восстановление Забайкальского края после апрельских природных пожаров стало одной из главных тем встречи в Кремле. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин обсудил ситуацию в регионе с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Осиповым. Он рассказал президенту, что все пострадавшие получили социальные выплаты. Большая часть семей, которые лишились домов, обеспечены жильем. Разработан план социально-экономического развития края. Он предполагает привлечение инвестиций - более триллиона рублей - и поможет сделать регион менее дотационным. Реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Осипов: "Активно мы вошли в национальные проекты, реализуем более 120 крупных объектов, строительство и ремонты осуществляем. Запланировали поставить 300 детских площадок, почти 250 спортивных площадок. Будем делать около 16 школ, 60 детских садов и ясельных пристроек, еще объекты физической культуры, спорта и так далее".
Путин: "Не забывайте про ремонт".
Осипов: "Вот я хотел как раз с этим к Вам обратиться".
Путин: "Новые обязательно надо строить, но надо не забывать и о состоянии тех учреждений, которые уже работают, и по школам, и по детским садам".
 

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