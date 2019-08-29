Медведев утвердил новый стандарт развития конкуренции

Премьер также напомнил о глобальных вызовах, которые стоят перед Россией

Правительство утвердило новый стандарт развития конкуренции в регионах. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Премьер напомнил о глобальных вызовах, которые стоят перед нашей страной, передает "ТВ Центр". Один из них - недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства. Правительство уже подготовило необходимые инициативы. Сейчас рассматривается законопроект о запрете создания унитарных предприятий на конкурентных рынках. Документ может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию. В ходе заседания также распределили ряд субсидий.

"Выделяем деньги на развитие системы здравоохранения по четырём регионам - это Красноярский край, Хакасия, Кемеровская и Самарская области. Продолжаем оказывать поддержку людям, пострадавшим от паводков в Иркутской области. Здесь выделяются деньги для поддержки малого и среднего бизнеса. В общей сложности в районе 800 миллионов рублей", - заявил Медведев.

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