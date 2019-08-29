Средняя зарплата учителей в Москве достигла 114 тыс. рублей

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

Стандарт московской старшей школы будет запущен в столице. И это не только реконструкция старых корпусов и замена оборудования, но и создание современных программ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая форум "Город образования". Экспертам из более чем 50 стран мира предстоит обсуждать развитие современной школы.

Новый учебный год, еще не начавшись, уже показывает рекордные московские результаты. 1,5 миллиона детей пойдут в школы и детские сады. Такого в столице еще не было. Мэр поздравил всех педагогов с Днем знаний и подвел итоги прошедшего года.

"Я обещал вам, что все московские школы обновят свое технологическое информационное оборудование. Мы это сделали?" – спросил Собянин под аплодисменты.

В зале, где проходил столичный педсовет, овации звучали не раз. Особенно бурными они были, когда мэр заговорил о финансировании школ. Уже сейчас средняя заработная плата учителей достигла 114 тысяч рублей. Классные руководители и разработчики сценариев уроков для Московской электронной школы получают надбавку.

"Мы должны системно повышать и норматив подушевого финансирования школьников и дошкольников. И сегодня я вам должен сказать, что мы такое решение приняли, закладываем в бюджете повышение подушевого финансирования. Более того, я считаю, что это необходимо делать ежегодно, исходя из инфляции и возможностей городского бюджета", - заявил мэр.

Сергей Собянин также рассказал, что перед столичным образованием стоит еще одна цель - интеграция школ в городскую среду, чтобы связать ее с университетами, колледжами, ведущими технологическими предприятиями, культурной средой. Для этого необходимо внедрить предпрофессиональные классы во все городские образовательные учреждения. Инженерные и медицинские классы уже есть во многих школах. Теперь важная задача - создать их во всех столичных школах. Ознакомиться с московскими достижениями можно в 75-м павильоне ВДНХ. В четверг там открылся московский международный форум "Город образования", где, в частности, можно увидеть, какое оборудование стоит в инженерных классах.

"Сказать, что моя будущая профессия инженер - не сказать ничего. Потому что инженерных профессий очень много. Но мы и не пытаемся их все охватить. Мы закладываем основные мысли, чтобы человек в будущем мог развить мысль в инженерной направленности. Здесь представлена производственная линия, которая позволяет посмотреть некие элементарные процессы, которые происходят в реальных производствах", - объяснил заведующий лаборатроие предпрофессионального образования московского центра качества образования Константин Матвеев.

Один из больших павильонов - у Объединенных арабских эмиратов. Страна презентует свои университеты и ждет российских студентов.

Екатерина Гоголева, Наталья Епифанова, Владислав Подымский, Александр Ивановский, "ТВ Центр".