"Мой район": во Внукове начали жить по московским стандартам

В частности, благодаря программе на территории появился спортивный кластер

Внуково теперь живёт по столичным стандартам! Современные спортивные и детские площадки, благоустроенные дворы, отличные трассы, новые маршруты общественного транспорта - всё это появилось там благодаря масштабному проекту "Мой район". Этот уголок города изменился, но уникальность свою сохранил.

Уже на въезде в этот район встречает первый в нашей стране реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Рядом с аэропортом - памятник павшим в Великую Отечественную войну гражданским летчикам и Аллея Славы, где часто можно увидеть действующих пилотов. Во Внукове всё живет и дышит авиацией.

Здесь удивительным образом сочетаются высотные жилые дома и частная застройка. И деревенские пейзажи в последние годы стремительно меняются: сюда в буквальном смысле приходят столичные стандарты жизни.

В Толстопальцеве праздник: открытие спортплощадки. Рядом уже построена игровая. Они появляются по всему району. Ремонтируют и благоустраивают детские сады и школы. Десятки зон воркаута востребованы не только у местных любителей спорта.

Подобности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.