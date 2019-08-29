ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мой район": во Внукове начали жить по московским стандартам

15:11
  • четверг
  • 29 августа 2019

В частности, благодаря программе на территории появился спортивный кластер

Внуково теперь живёт по столичным стандартам! Современные спортивные и детские площадки, благоустроенные дворы, отличные трассы, новые маршруты общественного транспорта - всё это появилось там благодаря масштабному проекту "Мой район". Этот уголок города изменился, но уникальность свою сохранил.

Уже на въезде в этот район встречает первый в нашей стране реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Рядом с аэропортом - памятник павшим в Великую Отечественную войну гражданским летчикам и Аллея Славы, где часто можно увидеть действующих пилотов. Во Внукове всё живет и дышит авиацией.

Здесь удивительным образом сочетаются высотные жилые дома и частная застройка. И деревенские пейзажи в последние годы стремительно меняются: сюда в буквальном смысле приходят столичные стандарты жизни.

В Толстопальцеве праздник: открытие спортплощадки. Рядом уже построена игровая. Они появляются по всему району. Ремонтируют и благоустраивают детские сады и школы. Десятки зон воркаута востребованы не только у местных любителей спорта.

Подобности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

Главное сегодня
Район "Внуково"
Район "Внуково"
Район "Внуково"
Район "Внуково"
Район "Внуково"
Район "Внуково"
Район "Внуково"
Район "Внуково"
Район "Внуково"
Район "Внуково"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.