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Экологи попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды

14:59
  • четверг
  • 29 августа 2019

В районе строительства проведут дополнительные исследования

Столичные экологи проведут новые обследования территории вдоль "Московского завода полиметаллов". Там должен пройти путепровод Юго-Восточной хорды, однако жители обеспокоены, что строительство вызовет угрозу экологической безопасности из-за складированных неподалеку радиационных отходов. Эксперты уже выезжали на место в середине лета и установили, что местному населению ничего не угрожает.

Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов Москвы и пересечет наиболее загруженные дороги города.  Проектировщики учли все: три полосы в каждую сторону смогут заметно разгрузить направление. В час по новой трассе будут проезжать более семи тысяч машин.

Строители готовы приступить к прокладке хорды уже этой осенью. Но прежде придётся провести повторные исследования экологической ситуации. Работы возле Московского завода полиметаллов встревожили жителей: якобы дорога пройдёт через место захоронения радиоактивных отходов. Источник загрязнения действительно был, но большую часть грунта уже перевезли на полигон в Подмосковье. Возможные последствия строительных работ в этом районе стали ключевой темой круглого стола. По итогам встречи депутаты и экологи направила обращение к мэру Москвы.

"Общественность получает возможность непосредственно определить состояние радиационного объекта. До уточнения мероприятий и реализации мероприятий, строительство Хорды приостанавливается", - рассказал эколог, лидер движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.

Ситуацию вокруг завода РАДОН контролируют уже 15 лет. Опасного фона для здоровья нет. Это подтвердили и геологические и экологические исследования, которые проводили проектировщики хорды. К тому же новая трасса пройдёт на участке, где уже была железная дорога - её демонтировали лишь 7 лет назад.  При этом завод и территорию вокруг него стройка вообще не затронет. Тем не менее, участники круглого стола настаивают: необходимо расширить зону мониторинга. А также провести обследование тех граждан, которые беспокоятся о своем здоровье.

"Провести обследование всего объекта. Не только того места, где будет проходить Хорда, но и берега Москва-реки и даже акватории Москва-реки. У нас хорошая аппаратура, лучших мировых образцов, мы проведем такое исследование, проведем в соответствии с международными нормами верификации обследование", - сказал Шингаркин.

Полученные результаты исследования должны быть доступны всем. Экологи сходятся в главном: опасности для москвичей сегодня нет. Тем не менее, они готовы  и дальше контролировать ситуацию, вплоть до завершения строительства в Сабурово. Открыть хорду планируют  2023 году.

Анна Пешехонова, Иван Колесников. "ТВ Центр".

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