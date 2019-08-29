Король инструментов: в "Зарядье" показали самый большой орган

Музыкальный инструмент привезли из Страсбурга

Король инструментов! В Зарядье показали самый большой и современный орган в Москве - главное событие нового сезона, отмечает "ТВ Центр".

Привезли его из Страсбурга, причём по частям, собирали долго, а сейчас идёт главная работа - настройка музыкального гиганта. Это действительно король: почти шесть тысяч деревянных и металлических труб, 85 регистров, а клавиатура и мобильная консоль оснащены новейшими электронными системами. Такого инструмента в столице ещё не было. Услышать орган любители музыки смогут в конце февраля - обещают истинно французское звучание.