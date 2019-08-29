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В Жуковском показали новинки отечественного авиапрома

15:16
  • четверг
  • 29 августа 2019

Масштабная летная программа запланирована на выходные

Грозные и мирные! В Жуковском показали новинки отечественного авиапрома. Многие широкой публике представили впервые. Универсальные боевые машины и гражданские лайнеры поднимались в небо под овации зрителей - тех, кому повезло сегодня побывать на международном салоне "Макс"!

Необычайно мягкий взлёт, и оторвать взгляд уже невозможно. В небе над аэродромом Жуковский новинка - отечественный пассажирский самолёт МС-21-300.

Новейший лайнер МС-21 поднимает в небо турбореактивный двигатель ПД-14. Это первая полностью отечественная разработка для гражданской авиации. И на авиасалоне широкой публике она представлена впервые.

CR929 - ещё один интересный проект в гражданской авиации. Совместная разработка России и Китая. Дальнемагистральный самолёт с просторным салоном. По словам конструктора, здесь продумана каждая мелочь от комфортности кресел для пассажиров, до упрощенной системы управления для пилотов.

"Задача этого макета - показать будущие возможности нашего воздушного судна. В основном, конечно же, потенциальным покупателям, чтобы они оценили объём", - заявил главный конструктор российско-китайского концептуального лайнера CR929 Максим Литвинов.

На "Максе" у Китая много стендов.  Поднебесная впервые стала соорганизатором авиасалона. Помимо демонстрации совместного с нашей страной самолёта, представлены лазерные комплексы и ударные беспилотники.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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