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Руководство "Новой волны" отреагировало на матерный скандал с Киркоровым

13:38
  • четверг
  • 29 августа 2019

Певца пожурили за ругань

Генеральный директор Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" Александр Румянцев вошел в положение Филиппа Киркорова, который обматерил сотрудников технических служб во время репетиции. 
Закатившего истерику на "Новой волне" Киркорова сняли на видео

"Ругаться всегда плохо, это очевидно, но у нас эмоциональный "склад", - сказал Румянцев "Российской газете". - Артист хочет быть безупречным на сцене "Новой волны", и я знаю, как он готовится и относится к выступлениям. Наверное, это следствие того, что были технические задержки". 

По словам гендиректора "Новой волны", команда Киркорова успела отрепетировать сложный номер, а результат получился выше всех похвал.  Ради этого стоило тратить нервы, считает Александр Румянцев.

Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова заявила, что музыкант вышел из себя, когда кто-то из работников технических служб решил не вовремя пообедать. 

Напомним, неприглядное поведение артиста попало на видео. "Я пока не отрепетирую часть шоу с камерами, шоу ваше е****** не начнется! - заявил Киркоров. - Понятно вам всем?! П**** мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую. Полтора часа будете со мной в********". 

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Видео: Киркоров закатил истерику на "Новой волне"  

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