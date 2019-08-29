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Миллиардер предложил перейти на четырехчасовую трехдневку

14:03
  • четверг
  • 29 августа 2019

Люди смогут наслаждаться жизнью

Миллиардер и сооснователь Alibaba Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю в будущем благодаря искусственному интеллекту.
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели

Развитие технологий позволят работать всего три дня в неделю по четыре часа, уверен бизнесмен. У людей появится время на себя, путешествия и хобби, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"Благодаря искусственному интеллекту у людей будет больше времени, чтобы наслаждаться жизнью", - отметил сооснователь Alibaba.

При этом Ма предупредил, что, если страны в ближайшие 10-20 лет не реформируют систему образования, которая позволит всем людям найти работу, то у всех возникнут большие проблемы.

Видео: Медведев назвал условия перехода на четырехдневку

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