Кудрявцева рассказала о своем состоянии после вызова "скорой"

Звезда ушла в нирвану

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева, которой стало плохо на празднике в одном из сочинских ресторанов, поведала о своем эмоциональном состоянии.

29 августа телезвезда выложила в Instagram снимки, на которых она позирует на вершине горы в Сочи. Таким образом она словно опровергла слухи о том, что накануне у нее возникли проблемы с давлением.

"Вчера, поднявшись на высоту, ощутили какое-то блаженство от единения с природой. Тишина, горы, зелень, облака - как не хватает этого в нашем бешеном ритме. Гонки, вечные гонки куда-то", - написала Кудрявцева.

По ее словам, следующим летом она с друзьями планирует отправиться в поход с палатками, чтобы наслаждаться тишиной и есть печеную картошку.

- Глядя на Вас, понимаешь значение слова "нирвана".

- Дьявольски красивая!

- Мы каждый год так отдыхаем. Без речки и палаток - лето не лето.

- Фантазеры! Вы уже так отдыхать не сможете. Избалованы дорогими отелями и ресторанами.

- Обидно, что порой простые вещи становятся мечтой. Мы все гонимся куда-то, зачем-то и забываем радоваться жизни.

28 августа Кудрявцева на некоторое время потеряла сознание, отмечая день рождения своего коллеги Андрея Разыграева. Телеведущей вызвали "скорую". "Давление скакнуло от жары", - объяснили в окружении артистки.