ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тишман напугал фанатов болезненной худобой

14:41
  • четверг
  • 29 августа 2019

Артист ответил в комментариях, что с ним случилось

Пользователи соцсетей обеспокоились здоровьем музыканта Марка Тишмана.

На последних фотографиях в Instagram Бывший участник проекта "Фабрика звезд" выглядит болезненно худым, пишет интернет-портал "Дни.ру". Фанаты приняли расспрашивать любимого артиста.

"Простите, но вы очень сильно похудели. Что-то случилось?", "Что с тобой?!", "Марк, ты здоров?"  - написали встревоженные фанаты.

Под одним из вопросов Тишман ответил, что с ним все в порядке. А худоба – это результат генетики и активного образа жизни.  

Видео: Марк Тишман прогулялся по Патриаршим прудам

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Певец Марк Тишман
Певец Марк Тишман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.