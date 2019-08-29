Тишман напугал фанатов болезненной худобой

Артист ответил в комментариях, что с ним случилось

Пользователи соцсетей обеспокоились здоровьем музыканта Марка Тишмана.

На последних фотографиях в Instagram Бывший участник проекта "Фабрика звезд" выглядит болезненно худым, пишет интернет-портал "Дни.ру". Фанаты приняли расспрашивать любимого артиста.

"Простите, но вы очень сильно похудели. Что-то случилось?", "Что с тобой?!", "Марк, ты здоров?" - написали встревоженные фанаты.

Под одним из вопросов Тишман ответил, что с ним все в порядке. А худоба – это результат генетики и активного образа жизни.

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