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Мир, любовь и музыка: как пройдет "Русский вудсток"

15:12
  • пятница
  • 30 августа 2019

Фестиваль пройдёт 14 сентября в Тульской области

Пятидесятилетие легендарного "Вудстока" собираются  отметить в России музыкальным фестивалем. В нём, наряду с отечественными артистами, примут участие зарубежные музыканты из США, Дании, Германии, Кубы, Польши и Греции.

Среди гостей будут те, кто полвека назад посещал американский "Вудсток", передает "ТВ Центр". Выступления рокеров пройдут сразу на четырёх сценах. Кроме того, можно будет послушать винил, поучиться игре на разных инструментах и посетить комнаты памяти музыкальных звёзд. На фестивале впервые вручат  премию Джимми Хендрикса. Призом станет миниатюрная копия гитары великого музыканта, изготовленная из древнего морёного дуба, бивня мамонта, янтаря и золота.

Русский "Вудсток" пройдёт 14 сентября в Тульской области  в парке "Золотой город", где одновременно смогут собраться десятки тысяч человек.

"Я надеюсь, что придёт 10-15 тысяч, сколько придёт - все наши. Мы открыты для всех. Ожидаю от зрителей единственное чего - это три слова: "Пис, лав энд мьюзик". Мьюзик - с нас. Пис, лав - со зрителей!" – сказал президент Фонда поддержки одарённых детей и молодёжи, организатор фестиваля Игорь Сандлер.

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