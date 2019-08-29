ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын Фриске отвернулся от Шепелева

15:12
  • четверг
  • 29 августа 2019

Телеведущий заметил изменения в характере мальчика

36-летний телеведущий Дмитрий Шепелев, который регулярно рассказывает о воспитании своего шестилетнего сына Платона, объявил о новом этапе в жизни ребенка. 
"Договором занимался один Шепелев": скандал с Фриске принял неожиданный оборот

Гражданский муж скончавшейся от рака Жанны Фриске осознал, что его сын вырос. Недавно он подарил Платону велосипед, о котором тот давно мечтал. Когда Шепелев с мальчиком собирались выехать на первую совместную прогулку, няня сообщила Платону о возвращении его друзей, с которыми малыш не виделся все лето. 

Шепелев заметил, что Платон оказался перед тяжелым выбором - провести время с папой или поиграть с друзьями. Мальчик вот-вот был готов отвернуться от отца. "И мне по его лицу сразу стало понятно. "Беги, - говорю, - беги, они тебя ждут". Наверное, какой-то родитель расстроился бы, а я обрадовался, потому что произошло что-то важнее, чем день рождения или другая календарная дата. Сын стал немного взрослее, а это значит, у него начинается новый, интересный и яркий этап жизни", - сообщил телеведущий в Instagram. 

Его пост собрал свыше 66 тысяч отметок "Нравится". Подписчики Шепелева в очередной раз порадовались тому, что сын Фриске находится в надежных руках. Многие интернет-пользователи в комментариях поделились своими историями о том, как их дети совершили первый шаг во взрослую жизнь. 

- Надеюсь, стану таким родителем, как Вы. 

- Это называется сепарацией. Очень важный этап в отношениях родителей и детей! Вы молодец. 

- Я поняла, что сын вырос, когда при прощании в садике я его обняла и сказала: "Хорошего тебя дня, мой малыш", - а он мне сказал: "Мама, давай договоримся, что дома я твой малыш, а при друзьях я взрослый". 

- Как здорово, что вы позволяете сыну выбирать самому! Это мудрое решение. 

- Дочь повзрослела, когда в 16 лет познакомила меня с будущим зятем! 

Напомним, Жанна Фриске умерла в июне 2015 года. Ей было 40 лет. Дмитрий Шепелев по какой-то причине поссорился с ее родителями и запрещает Платону видеться с бабушкой и дедушкой. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Жанна Фриске
Жанна Фриске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.