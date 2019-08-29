Сын Фриске отвернулся от Шепелева

Телеведущий заметил изменения в характере мальчика

36-летний телеведущий Дмитрий Шепелев, который регулярно рассказывает о воспитании своего шестилетнего сына Платона, объявил о новом этапе в жизни ребенка.

Гражданский муж скончавшейся от рака Жанны Фриске осознал, что его сын вырос. Недавно он подарил Платону велосипед, о котором тот давно мечтал. Когда Шепелев с мальчиком собирались выехать на первую совместную прогулку, няня сообщила Платону о возвращении его друзей, с которыми малыш не виделся все лето.

Шепелев заметил, что Платон оказался перед тяжелым выбором - провести время с папой или поиграть с друзьями. Мальчик вот-вот был готов отвернуться от отца. "И мне по его лицу сразу стало понятно. "Беги, - говорю, - беги, они тебя ждут". Наверное, какой-то родитель расстроился бы, а я обрадовался, потому что произошло что-то важнее, чем день рождения или другая календарная дата. Сын стал немного взрослее, а это значит, у него начинается новый, интересный и яркий этап жизни", - сообщил телеведущий в Instagram.

Его пост собрал свыше 66 тысяч отметок "Нравится". Подписчики Шепелева в очередной раз порадовались тому, что сын Фриске находится в надежных руках. Многие интернет-пользователи в комментариях поделились своими историями о том, как их дети совершили первый шаг во взрослую жизнь.

- Надеюсь, стану таким родителем, как Вы.

- Это называется сепарацией. Очень важный этап в отношениях родителей и детей! Вы молодец.

- Я поняла, что сын вырос, когда при прощании в садике я его обняла и сказала: "Хорошего тебя дня, мой малыш", - а он мне сказал: "Мама, давай договоримся, что дома я твой малыш, а при друзьях я взрослый".

- Как здорово, что вы позволяете сыну выбирать самому! Это мудрое решение.

- Дочь повзрослела, когда в 16 лет познакомила меня с будущим зятем!

Напомним, Жанна Фриске умерла в июне 2015 года. Ей было 40 лет. Дмитрий Шепелев по какой-то причине поссорился с ее родителями и запрещает Платону видеться с бабушкой и дедушкой.