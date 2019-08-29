Появились подробности разговора Путина с Меркель

Лидеры обсудили Украину, Сирию и Ливию

В Кремле сообщили подробности телефонных переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Одна из главных тем – украинский кризис. Стороны выразили намерение продолжать совместную работу в "нормандском формате".

"Президент России отметил важность серьёзной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" – с тем, чтобы выйти на конкретные позитивные результаты", - говорится в сообщении на сайте Кремля. В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость выполнения Киевом Минских договоренностей.

Путин и Меркель также обсудили кризис в Ливии и ситуацию в Сирии, в частности, в зоне деэскалации "Идлиб". "Констатирована важность скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета", - указали в Кремле.

Ранее о результатах переговоров сообщили на сайте правительства ФРГ. Там отметили, что оба лидера указали на важность переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что встреча в "нормандском формате" пройдет в сентябре.

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