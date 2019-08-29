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Зеленский оставил кумира радикалов Авакова на посту главы МВД Украины

15:32
  • четверг
  • 29 августа 2019

Эксперты считают, что это признак подготовки госпереворота

Президент Украины Владимир Зеленский решил сохранить пост главы МВД за Арсеном Аваковым. Информация о новом составе украинского правительства появляется по мере того, как депутаты нового созыва Верховной рады обсуждают распределении портфелей на своем первом заседании.
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Предполагают, что Аваков пока останется в правительстве в качестве "временного министра". Ему назначат новых заместителей, из которых позже и выберут нового руководителя МВД. Пропрезидентская партия "Слуга народа" также выдвинула на пост генпрокурора Украины замглавы администрации президента Руслана Рябошапку, а на должность премьер-министра — еще одного заместителя офиса, Алексея Гончарука.

"Иван Баканов — глава Службы безопасности Украины, Оксана Маркарова — министр финансов, Владимир Бородянский — министр будущего объединенного министерства по молодежной политике, культуре, спорту", — приводят "Известия" слова депутата Никиты Потураева.

В то же время, другой депутат от партии "Слуга народа", Лиза Богуцкая, бьет тревогу. Журналистам удалось заснять экран ее смартфона, с которого она вела переписку во время заседания.

"Мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать… (Аваков) останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", - приводит содержание переписки "Страна.ua".

Как известно, у Арсена Авакова был серьезный конфликт с Петром Порошенко. Считается, что его влияние в стране было на уровне вице-президента. Глава МВД контролировал радикалов из "Национального корпуса", сформированного на базе известного своими зверствами и откровенно нацистскими взглядами добровольческого батальона "Азов", входившего в состав МВД.

В Верховной раде 29 августа прошло торжественное заседание по случаю начала работы парламента IX созыва. Депутаты исполнили государственный гимн и приняли присягу на верность Украине. Позже народные избранники отправили в отставку кабинет Владимира Гройсмана.

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