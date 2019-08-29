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"Я была некой савраской": Наргиз обвинила Фадеева в эксплуататорстве

15:49
  • четверг
  • 29 августа 2019

Певица дала первое интервью после ухода от продюсера

Узбекско-российская артистка Наргиз впервые рассказала о причине конфликта с продюсерским центром MALFA Максима Фадеева. Продюсер запретил артистке исполнять его песни. 
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Наргиз Закирова заявила, что лейбл MALFA относился к ней "потребительски". "Я была некой савраской, которая ездит зарабатывать бабло, приезжает - успевает пос..ать, извините, собрать чемоданы и ехать обратно в Васюки. Когда я спрашивала, почему мы ездим по городам России, когда мы их уже 10 раз объехали, я услышала: "А какая разница? Это же бабло", - рассказала артистка в передаче Ирины Шихман "А поговорить?". 

По словам Наргиз, переломный момент наступил после концерта в "Крокус Сити Холле" в 2018 году. Тогда ее выступление якобы принесло около 10 миллионов рублей, однако Фадеев выплатил ей гонорар в 750 тысяч рублей. Певица попыталась прояснить ситуацию, на что получила ответ: "Я все понял, тебе нужно денег". "Макс, не надо мне никаких денег. Давай просто разойдемся", - сказала тогда Наргиз. 

По словам певицы, продюсерский центр Фадеева постоянно отправлял ее выступать в маленькие города. Стоило ей разорвать контракт с MALFA, как посыпались предложения о концертах в Нидерландах, Франции, Германии. Наргиз также заявила, что в продюсерском центре Фадеева работают "вредители" и "дилетанты", которые составляли график концертов без согласования с ней.

Напомним, Фадеев и Наргиз начали сотрудничать в 2014 году. Продюсер написал для артистки такие хиты, как "Я не твоя" и "Вдвоем".  

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