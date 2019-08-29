Китчевую квартиру Алибасова боятся показать психиатру

Какой хозяин - такое и жилище

Специалисты разобрали по косточкам квартиру продюсера Бари Алибасова в Мерзляковском переулке.

На площади 220 квадратных метров расположились девять комнат и два санузла. Несмотря на то, что квартира расположена в центре Москвы в старинном доме, в случае продажи недвижимости Алибасову придется несладко. Причина – в безвкусном интерьере и "бабушкином ремонте", за который никто не захочет доплачивать.

"Ее сложно назвать просто безвкусной. Китчевой, андеграундной, экспрессивной – в общем, как угодно. Жилище Алибасова по-настоящему бесценно. А если показать фотографии квартиры психиатру, то, боюсь, у него найдется несколько вопросов к жильцу", - заявил интернет-порталу "Дни.ру" дизайнер Сергей Сапонов.

Изначально проект дизайнера выглядел по-настоящему стоящим, но Бари Каримович постоянно вмешивался в процесс и вставлял свои три копейки. В результате получились черно-белые полы, ярко-красные стены, зеленые диваны, оранжевая кухня, огромные зеркала в спальне и шкура зебры на стене. "Все это комар эпилептика", - заявил Сапонов и пожелал Алибасову здоровья – физического и морального.