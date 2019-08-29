ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские пилоты написали в небе название авиасалона МАКС

16:00
  • четверг
  • 29 августа 2019

Летчики использовали специальную технологию

Российские летчики продолжают радовать чудесами пилотажа посетителей международного авиакосмического салона МАКС-2019. На сей раз зрителей удивила пилотажная группа "Первый полет".
Уникальный Су-47 показали на авиасалоне МАКС-2019

Пять самолетов Як-52 и Як-54 поднялись в небо и выпустили в воздух облака разогретого масла. На глазах у изумленной публики эти облака сложились в надпись "MAKS-2019". Такое зрители наблюдали впервые.

О том, как работает новая технология, рассказал ТАСС руководитель пилотажной группы Дмитрий Самохвалов. Самолеты распыляют разогретое масло, которое остывает в воздухе и превращается в белые полосы. На борту каждой машины установлена специальная система, которая регулирует длительность выпуска масла.

Теперь пилоты могут писать на небе любой текст, как ручкой на бумаге. По словам Самохвалова, такой технологией пока никто другой не обладает.

Читайте также:
Главное сегодня
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Пилоты написали в небе название авиасалона МАКС
Пилоты написали в небе название авиасалона МАКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.