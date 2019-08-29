Российские пилоты написали в небе название авиасалона МАКС

Летчики использовали специальную технологию

Российские летчики продолжают радовать чудесами пилотажа посетителей международного авиакосмического салона МАКС-2019. На сей раз зрителей удивила пилотажная группа "Первый полет".

Пять самолетов Як-52 и Як-54 поднялись в небо и выпустили в воздух облака разогретого масла. На глазах у изумленной публики эти облака сложились в надпись "MAKS-2019". Такое зрители наблюдали впервые.

О том, как работает новая технология, рассказал ТАСС руководитель пилотажной группы Дмитрий Самохвалов. Самолеты распыляют разогретое масло, которое остывает в воздухе и превращается в белые полосы. На борту каждой машины установлена специальная система, которая регулирует длительность выпуска масла.

Теперь пилоты могут писать на небе любой текст, как ручкой на бумаге. По словам Самохвалова, такой технологией пока никто другой не обладает.