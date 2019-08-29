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Систему электронного голосования проверили в четвертый раз

16:04
  • четверг
  • 29 августа 2019

Жители голосовали по вопросам развития их районов

В Москве в четвертый раз протестировали систему электронного голосования, которая будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Тестирование прошло для членов рабочей группы и жителей трех избирательных округов №1 (Зеленоград), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).Москвичам предложили ответить на вопрос, что стоит развивать в их районе в первую очередь: парковочное пространство или парки и зеленые зоны. Всего к голосованию было допущено 4865 человек, приняли участие — 2188 человек.

В этот раз явка превысила третье тестирование на 21%, а само голосование прошло без сбоев. За процессом наблюдали члены избирательных комиссий.

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