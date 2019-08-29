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Россия выплатит Совету Европы более 54 млн евро долга

16:19
  • четверг
  • 29 августа 2019

В апреле 2014 года делегацию России в Ассамблее лишили права голоса

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы за два прошедших года. Сумма составит 54,7 миллиона евро, средства будут взяты из федерального бюджета.
Лавров предостерег ПАСЕ от провокаций

По данным ТАСС, донное решение было согласовано с профильными министерствами и ведомствами, в частности, Министерством финансов, Минкультуры и МЧС.

Брюссель пока не дал официальный комментарий по поводу этого шага Москвы. За текущий года наша страна перечислила в Совет Европы порядка 33 миллиона евро.

26 июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме. В 2014 году Ассамблея лишила наших парламентариев ряда полномочий из событий на Украине.

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