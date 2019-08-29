Спикером украинской Рады избран глава "Слуги народа"

Председатель парламента пообещал "объединить Украину"

Верховная рада Украины нового созыва на первом заседании избрала своего председателя. Спикером стал лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. За его кандидатуру проголосовало подавляющее большинство народных избранников.

Сразу после избрания Разумков выступил с громким заявлением. Он пообещал, что эта Рада войдет в историю как парламент, "который сможет объединить Украину".

Как известно, Дмитрий Разумков в 2006-2010 годах был членом Партии регионов, которую возглавлял Виктор Янукович. Затем возглавил секретариат Киевской городской организации партии Сергея Тигипко "Сильная Украина".

Позже Разумков создал компанию "Украинская политконсалтинговая группа", которая в 2018-2019 годах участвовала в организации президентской кампании художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. 27 мая 2019 года политтехнолог был избран главой пропрезидентской партии "Слуга народа", а после парламентских выборов 21 июля стал депутатом Верховной рады IX созыва.

Разумков – противник амнистии для участников конфликта в Донбассе со стороны Донецкой и Луганской народных республик, напоминает РИА Новости.