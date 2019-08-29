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Фестиваль "Яркие люди" пройдет в столице в последние выходные лета

16:37
  • четверг
  • 29 августа 2019

Он пройдет уже в седьмой раз

В эти выходные в Москве уже в седьмой раз пройдет фестиваль "Яркие люди". В "Музеоне" соберутся новаторы в сфере искусств. Гостей фестиваля ждут театральные эксперименты, футуристические арт-объекты и отличная музыка — Pompeya, Eighteen, Tesla Boy.

Художники, дизайнеры, режиссеры и хореографы представят публике культурные проекты в сферах Fashion, Visual art, Performing art, Contemporary dance & Sound design. Кроме того, выступят ведущие уличные театры,  а также представят перформансы российских художников.

На набережной будут представлены мастерские лучших творческих команд музеев столицы, городских центров культуры, художественных студий, библиотек и креативных сообществ.

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