Фестиваль "Яркие люди" пройдет в столице в последние выходные лета

Он пройдет уже в седьмой раз

В эти выходные в Москве уже в седьмой раз пройдет фестиваль "Яркие люди". В "Музеоне" соберутся новаторы в сфере искусств. Гостей фестиваля ждут театральные эксперименты, футуристические арт-объекты и отличная музыка — Pompeya, Eighteen, Tesla Boy.

Художники, дизайнеры, режиссеры и хореографы представят публике культурные проекты в сферах Fashion, Visual art, Performing art, Contemporary dance & Sound design. Кроме того, выступят ведущие уличные театры, а также представят перформансы российских художников.

На набережной будут представлены мастерские лучших творческих команд музеев столицы, городских центров культуры, художественных студий, библиотек и креативных сообществ.