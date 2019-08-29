Гулять, так гулять! Украина купит у Польши американский газ

Эксперты отмечают, что политика в этом случае победила экономику

Киев знает, как обойтись без российского газа. Украина договорилась с Польшей – та будет продавать ей голубое топливо, которое Варшава закупает у американцев. О выгодном контракте сообщил польский энергетический концерн PGNiG.

"Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице", – говорится в сообщении концерна.

У польской государственной компании PGNiG несколько долгосрочных контрактов на поставку из США сжиженного природного газа. В концерне считают, что американский СПГ обойдется им на 20-30% дешевле, чем голубое топливо из России. Однако эксперты не совсем понимают, на чем основаны такие расчеты.

"У Киева политика доминирует над экономикой. Американский газ дороже российского газа – даже рыночные цены, не говоря уже о дисконте. Но, видимо, украинцы считают, что они – самая богатая страна, и могут себе позволить…", - прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

Эксперт отметил, что президент Дональд Трамп старается поддержать свой реальный сектор, заботится о своих газовых производителях. Они вследствие этой заботы получат дополнительный доход – за счет украинских бабушек и дедушек. Ну и поляки внакладе не останутся. Так что здесь политика победила экономику, а украинцы заплатят по польским и американским счетам.