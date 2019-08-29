На МКС завыла аварийная сирена

На станции был превышен уровень кислорода

На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация. Об этом рассказали в четверг в Роскосмосе. В ведомстве отметили, что угрозы безопасности экипажа и станции нет.

В настоящий момент обстановка на МКС штатная. "Аварийная сигнализация сработала, экипаж проанализировал ситуацию и предпринял необходимые меры", - указали ТАСС в корпорации по космической деятельности.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой но космонавта Алексея Овчинина, аварийная сирена завыла в американском сегменте МКС. Причина срабатывания сигнализации – высокое парциальное давление кислорода.

Ранее на этой неделе к Международной космической станции успешно пристыковался корабль "Союз МС-14". Он доставил на МКС робота "Федора", а также порядка 670 тонн грузов.