Зеленский обозначил депутатам их задачи

В четверг проходит первое заседание нового состава Рады

Решения, которые определят судьбу Украины, в четверг обсуждает Верховная Рада. Сегодня открылось первое заседание нового состава парламента. Уже выбран спикер и сформирована правящая коалиция, представленная одной - пропрезидентской фракцией "Слуга народа", что открывает колоссальные возможности для Владимира Зеленского. Сам он уже представил кандидатуры на некоторые ключевые посты, включая премьера, а также обозначил депутатам их задачи.

В Верховную раду - длинная очередь из депутатов, журналистов и почетных гостей. Мэр Киева приехал на велосипеде: видимо, чтобы его хоть так заметили, потому как партия "Удар" в девятый созыв не прошла. На площади перед парламентом - сотни недовольных. Противники застройщиков, инвалиды Чернобыля, переселенцы. Но народные избранники сегодня действительно важные для людей темы обсуждать не намерены. Им нужно гимн сначала спеть. Потом присягу зачитать. И удалиться в кулуары на несколько часов. Получать удостоверения и депутатские значки. Не у всех получилось даже это, передает "ТВ Центр".

"Вот официальный сайт ЦИК, где победителем выборов в 198-м избирательном округе является Рудик Сергей Ярославович. Но руководитель аппарата велел не выдавать мне удостоверение народного депутата. Я вызвал правоохранителей", - рассказал Сергей Рудик.

А вот Петру Порошенко, теперь уже главе оппозиционной партии, попробовали бы не выдать. Мало не показалось бы. Он единственный ходил по коридорам с личной охраной. Правда, это не помешало одному из журналистов случайно - или не очень случайно - выбить символы власти из рук экс-гаранта.

А еще в кулуарах Рады делили портфели. Утечки появились практически сразу. Пожалуй, самая громкая - Арсен Аваков должен сохранить за собой пост главы МВД. Президент предложит его кандидатуру. Это несмотря на протесты у его офиса в Киеве и вообще по всей стране.

Почему Зеленский решился на столь спорное назначение, стало ясно благодаря излюбленной забаве украинских депутатов. "Сидишь на балкончике - сфотографируй переписку коллеги". На снимке - депутат от партии президента "Слуга народа" Елизавета Богуцкая. И экран ее смартфона. Текст виден отчетливо:

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать: мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

А вот Юрий Луценко пост точно не сохранит. Еще до начала работы парламента теперь уже бывший генпрокурор из своего увольнения делает шоу. Заявление по собственному желанию подписывает перед камерами, в присутствии журналиста Дмитрия Гордона.

В зале заседаний Верховной рады после перерыва - снова гимн. Святое. Интересное - дальше: распределение постов. Без нарушения конституции не обходится практически сразу. Вопрос не решается - из-за отказа техники документы распечатать не могут. В зале шутят: неработающий принтер - чем не символ нового политического сезона. После небольшой заминки депутаты возвращаются к работе. Новым спикером избирают представителя партии Зеленского Дмитрия Разумкова. 382 голоса - за, 226 - против. Результат предсказуемый. Фракция "Слуга народа" получила на внеочередных выборах 254 мандата, что позволяет ей впервые в истории Украины создать однопартийное большинство и не вступать в коалиции с другими политсилами. Казалось бы, вся полнота власти. Но в списке первоочередных дел почему-то нет столь важного пункта о мире в Донбассе. Зато есть популистская отмена депутатской неприкосновенности.

Планы на первый день у Верховной рады - наполеоновские. Депутаты планируют рассмотреть около сотни законопроектов. Будет назначен премьер-министр. На этот пост президент выдвинул замглавы своего офиса Алексея Гончарука. Иван Баканов должен занять пост главы Службы безопасности. А пост генпрокурора - Руслан Рябошапка. А еще гарант, вопреки своим же предвыборным обещаниям, уже успел предложить изменения в Конституцию. Хочет закрепить в ней право президента назначать глав двух силовых ведомств — Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. Видимо, монопольной власти Владимиру Зеленскому мало. Он стремиться к абсолютной. И в этом может переплюнуть даже своего предшественника.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".