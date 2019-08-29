ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский обозначил депутатам их задачи

18:05
  • четверг
  • 29 августа 2019

В четверг проходит первое заседание нового состава Рады

Решения, которые определят судьбу Украины, в четверг обсуждает Верховная Рада. Сегодня открылось первое заседание нового состава парламента. Уже выбран спикер и сформирована правящая коалиция, представленная одной - пропрезидентской фракцией "Слуга народа", что открывает колоссальные возможности для Владимира Зеленского. Сам он уже представил кандидатуры на некоторые ключевые посты, включая премьера, а также обозначил депутатам их задачи.
Зеленский оставил кумира радикалов Авакова на посту главы МВД Украины

В Верховную раду - длинная очередь из депутатов, журналистов и почетных гостей. Мэр Киева приехал на велосипеде: видимо, чтобы его хоть так заметили, потому как партия "Удар" в девятый созыв не прошла. На площади перед парламентом - сотни недовольных. Противники застройщиков, инвалиды Чернобыля, переселенцы. Но народные избранники сегодня действительно важные для людей темы обсуждать не намерены. Им нужно гимн сначала спеть. Потом  присягу зачитать. И удалиться в кулуары на несколько часов. Получать удостоверения и депутатские значки. Не у всех получилось даже это, передает "ТВ Центр".

"Вот официальный сайт ЦИК, где победителем выборов в 198-м избирательном округе является Рудик Сергей Ярославович. Но руководитель аппарата велел не выдавать мне удостоверение народного депутата. Я вызвал правоохранителей", - рассказал Сергей Рудик.

А вот Петру Порошенко, теперь уже главе оппозиционной партии, попробовали бы не выдать. Мало не показалось бы. Он единственный  ходил по коридорам с личной охраной. Правда, это не помешало одному из журналистов случайно - или не очень случайно - выбить символы власти из рук экс-гаранта.

А еще в кулуарах Рады делили портфели. Утечки появились практически сразу. Пожалуй, самая громкая - Арсен Аваков должен сохранить за собой пост главы МВД. Президент предложит его кандидатуру. Это несмотря на протесты у его офиса в Киеве и вообще по всей стране.

Почему Зеленский решился на столь спорное назначение, стало ясно благодаря излюбленной забаве украинских депутатов. "Сидишь на балкончике - сфотографируй переписку коллеги". На снимке - депутат от партии президента "Слуга народа" Елизавета Богуцкая. И экран ее смартфона. Текст виден отчетливо:

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать: мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

А вот Юрий Луценко пост точно не сохранит. Еще до начала работы парламента  теперь уже бывший генпрокурор из своего увольнения делает шоу. Заявление по собственному желанию подписывает перед камерами, в присутствии журналиста Дмитрия Гордона.

В зале заседаний Верховной рады после перерыва - снова гимн. Святое. Интересное - дальше: распределение постов. Без нарушения конституции не обходится практически сразу. Вопрос не решается - из-за отказа техники документы распечатать не могут. В зале шутят: неработающий принтер - чем не символ нового политического сезона. После небольшой заминки депутаты возвращаются к работе. Новым спикером избирают представителя партии Зеленского Дмитрия Разумкова. 382 голоса - за, 226 - против. Результат предсказуемый. Фракция  "Слуга народа" получила на внеочередных выборах 254 мандата, что позволяет ей впервые в истории Украины создать однопартийное большинство и не вступать в коалиции с другими политсилами. Казалось бы, вся полнота власти. Но в списке первоочередных дел почему-то нет столь важного пункта о мире в Донбассе. Зато есть популистская отмена депутатской неприкосновенности.

Планы на первый день у Верховной рады - наполеоновские. Депутаты планируют рассмотреть около сотни законопроектов. Будет назначен премьер-министр. На этот пост президент выдвинул замглавы своего офиса Алексея Гончарука. Иван Баканов должен занять пост главы Службы безопасности. А пост генпрокурора - Руслан Рябошапка. А еще гарант, вопреки своим же предвыборным обещаниям, уже успел предложить изменения в Конституцию. Хочет закрепить в ней право президента назначать глав двух силовых ведомств — Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. Видимо, монопольной власти Владимиру Зеленскому мало. Он стремиться к абсолютной. И в этом может переплюнуть даже своего предшественника.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

Новости по теме
Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины
Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
Митинг против Арсена Авакова
Митинг против Арсена Авакова
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
Юрий Луценко
Юрий Луценко
Депутаты Верховной Рады Украины
Депутаты Верховной Рады Украины
Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины
Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.