"Прогулка на первой скорости": автомобилист Зеленский оценил 100 дней своего президентства

Украинский лидер настроен оптимистично

Владимир Зеленский дал оценку первым 100 дням своей работы на посту президента. Лидер Незалежной высказался самокритично: он назвал этот период "тихой прогулкой".

"Было много разных оценок, но поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда", - признал Зеленский в своей речи, которую транслирует телеканал "Рада".

Тем не менее, в будущее президент смотрит с оптимизмом. Зеленский уверен, что Украина сможет "включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений".

Напомним, 29 августа начала свою работу Верховная рада нового созыва, большинство кресел в которой заняли представители пропрезидентской партии "Слуга народа". Зеленский уже предложил законодателям внести изменения в конституцию страны – в частности, сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, передает РИА Новости.