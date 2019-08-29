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"Печальный выбор": Рада утвердила предложенную Зеленским кандидатуру премьера

18:05
  • четверг
  • 29 августа 2019

Эксперты называют нового главу кабмина "грантоедом"

Алексей Гончарук, занимавший пост заместителя главы офиса президента Украины, стал председателем правительства Незалежной. Кандидатуру, предложенную депутатам Владимиром Зеленским, утвердила Верховная рада нового созыва на своем первом заседании – за Гончарука проголосовали 290 народных избранников.
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Эксперты считают, что Гончарука ждет печальная судьба – хуже, чем у бывшего премьера Арсения Яценюка. У того хотя бы собственная фракция в парламенте была – а у нового главы кабмина и того нет.

"Его кандидатура – это требование американцев. Сам Гончарук относится к тем людям, которые прошли боевую школу Сороса – это "грантоеды". Он не имеет никакого опыта управления. Но вряд ли нужен сегодня опытный, хороший премьер – есть люди, которые будут выступать его кукловодами,  предлагать решения", - заявил в эфире радио Sputnik народный депутат Украины V-VII созывов Владимир Олейник.

По мнению эксперта, Гончарук – временная фигура, которая всех устраивает. Однако реальным управлением, скорее всего, будут заниматься все те же люди из офиса президента Украины.

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