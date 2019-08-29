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Туристы в панике: появилось видео извержения вулкана в Италии

18:30
  • четверг
  • 29 августа 2019

Вулкан Стромболи активизировался

Действующий вулкан Стромболи на одноимённом итальянском острове усиливает активность. Новый выброс пепла, газов и лавы произошёл минувшей ночью. Сейсмологи отметили колебания почвы, передает "ТВ Центр".

Пострадавших и разрушений нет, но среди туристов - а их на Стромболи несколько сот человек - возникла паника. Многие люди поспешили укрыться в церкви, в том числе и потому, что храм Сан-Винченцо выглядит наиболее надёжной постройкой. Местные жители вели себя более спокойно: извержения Стромболи происходят довольно часто, но они не очень сильные.

Пока наибольшую опасность представляет загоревшаяся на склонах трава. Огонь может быстро приблизиться к жилым строениям.

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