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Сценарий Судного дня: Елизавету II готовятся эвакуировать из Лондона

18:41
  • четверг
  • 29 августа 2019

Ситуацию сравнили с Карибским кризисом

В британском правительстве рассматривают возможность экстренной эвакуации королевы Елизаветы II из Лондона. "Сценарий Судного дня" могут задействовать в случае, если протесты и возмущение, вызванные "Брекзитом", выйдут из-под контроля.
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Неназванный источник в кабинете признал в интервью The Sunday Times, что сценарий был разработан еще во времена Карибского кризиса. Однако сейчас его рассматривают применительно к гражданским волнениям и социальным потрясениям.

Британская Daily Express напоминает, что до выхода Соединенного королевства из Европейского союза осталось около 60 дней - он намечен на 31 октября. Пока же премьер Борис Джонсон отправил отдыхать парламент, и его решение одобрила королева – что очень не понравилось британским налогоплательщикам. На улицы английских городов уже вышли сотни протестующих, которые заявляют о гибели британской демократии.

По словам источников в правительстве, это и вынудило кабинет обеспокоится безопасностью Ее Величества. Разработанный в годы холодной войны план подразумевал эвакуацию королевской семьи в разные города за пределами Великобритании, откуда членов семейства позже должны были перебазировать на королевскую яхту "Британия".

Впрочем, другой близкий к правительству источник успокоил журналистов. По его словам, оснований для беспокойства о безопасности Елизаветы II и ее семьи пока нет.

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