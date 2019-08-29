Рада утвердила на пост министра обороны пропавшего Загороднюка

Для розыска кандидата пришлось объявить перерыв в заседании

Депутаты Верховной рады Украины нового созыва на первом заседании трудятся, не покладая рук. Народные избранники успели не только спеть гимн, но и утвердить кандидатуры спикера парламента, премьер-министра – а теперь и министра обороны.

Главой оборонного ведомства Незалежной стал Андрей Загороднюк – соратник президента Владимира Зеленского, его внештатный советник и член наблюдательного совета "Укроборонпрома". Рада, надо отметить, и тут не нарушила установленных в украинском парламенте традиций – голосование не обошлось без казуса.

Когда новоизбранный спикер Рады Дмитрий Разумков пригласил Загороднюка выступить перед депутатами, выяснилось, что того в зале заседаний нет. Поиски не принесли быстрых результатов, и Владимир Зеленский предложил объявить перерыв. Пока народные избранники перекусывали, кандидата разыскали – и потом быстро утвердили большинством голосов. Таким же большинством было принято решение назначить Вадима Пристайко главой МИД Украины.

В так называемую президентскую квоту входят три должности – министры иностранных дел и обороны, а также глава Службы безопасности Украины. Эти кандидатуры парламенту предложил Владимир Зеленский. Остальных министров выносит на утверждение депутатами премьер-министр страны, напоминает ТАСС.