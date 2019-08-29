"Кажется, я прекрасна": Семенович похвасталась новой прической

Кавалеры согласились с мнением певицы

Анна Семенович посетила салон красоты – и не могла не узнать мнения поклонников о своей новой прическе. Точнее, певице захотелось похвастаться – так как в своей неотразимости она и так была уверена на 100%.

39-летняя артистка сняла видео у входа в салон. Волосы Анне осветлили и уложили, открыв высокий лоб. Певица призналась, что всегда любила длинные волосы – а заодно не забыла себя похвалить.

"Мне всегда нравились длинные, здоровые, красивые волосы. Поэтому я всегда ношу только длинные волосы. Мне кажется, я прекрасна", — без малейшего стеснения заявила Семенович. Она уверена, что такая прическа очень сексуальна.

Мужская часть аудитории, с трудом восстановив дыхание, бросилась писать комментарии. "Анечка, ты — огонь", "Ваши волосы всегда привлекают внимание", "С короткими волосами вас и представить невозможно", - наперебой соглашаются с кумиром подписчики, творчество которых приводит Teleprogramma.pro.