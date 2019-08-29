В Москве завершилось благоустройство усадьбы Люблино

В парке оборудованы системы освещения, видеонаблюдения и навигации

В Москве завершились работы по благоустройству усадьбы Люблино, одного из красивейших парковых ансамблей мегаполиса. Он стал более привлекательным для местных жителей, которые смогут воспользоваться многочисленными детскими и спортивными площадками, полюбоваться фонтанами и цветниками. По просьбам жителей района Люблинский пруд очищен от ила и мусора, берега укреплены, восстановлена лодочная станция, построены мостки для рыбной ловли.

Опрятные газоны, аккуратные дорожки, чистый пруд с искрящимся на солнце фонтаном. Именно таким после 10 месяцев реконструкции увидели жители столицы парк-усадьбу Люблино. А ведь еще недавно они и заходить сюда не хотели, передает "ТВ Центр".

Теперь в этом парке людно в любой день недели. Он получился в прямом смысле многофункциональным. Для концертов и выступлений - новая сцена и зрительский амфитеатр. Для спортсменов - турники, теннисные корты и хоккейные коробки. Для детей в парке оборудованы 6 площадок. Различные горки, лесенки и даже музыкальные интерактивные зоны для самых маленьких.

В ходе реконструкции Люблинский пруд полностью очистили от ила, укрепили прибрежную зону и даже восстановили лодочную станцию. Будет чем заняться тут и любителям рыбной ловли. Для них построили несколько специальных площадок.

Сориентироваться в обновленном парке помогут 47 информационных стендов. А среди построенных различных павильончиков один предназначен даже для церемоний бракосочетания. Совсем скоро в парке Люблино откроется новое кафе, а уличным шахматистам больше не придется располагать доски на скамейках. Для них обустроят специальную зону.

Всего в рамках благоустройства парка-усадьбы Люблино было произведено озеленение территории площадью почти в 37 гектаров. Кроме того, по просьбам местных жителей на близлежащих улицах сохранили все парковочные места.

Андрей Сидоренко, Илья Ушаков, Дина Самохина, "ТВ Центр".