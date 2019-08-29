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Лукашенко признался во вмешательстве в американские выборы

20:36
  • четверг
  • 29 августа 2019

Президент Белоруссии разоткровенничался с Джоном Болтоном

Белорусский лидер Александр Лукашенко вмешивался в выборы президента США. Причем делал это лично. Президент Белоруссии признался в этом во время встречи с советником Дональда Трампа – Джоном Болтоном.
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"Я "вмешивался" в американские выборы - болел за Трампа", - заявил Лукашенко.  

Президент Белоруссии и советник американского лидера обсудили отношения двух стран. По словам Александра Лукашенко, он сразу после того, как возникло напряжение, предлагал "закрыть эту нехорошую страницу" и начать все с чистого листа. Белорусский лидер надеется, что теперь это произойдет.

Джон Болтон после переговоров с Лукашенко рассказал журналистам, что беседа с белорусским лидером была продолжительной – более двух часов. Удалось обсудить широкий круг тем, в том числе политику, экономику, вопросы безопасности в регионе и мире, сообщает РИА Новости.

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