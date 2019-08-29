Лукашенко признался во вмешательстве в американские выборы

Президент Белоруссии разоткровенничался с Джоном Болтоном

Белорусский лидер Александр Лукашенко вмешивался в выборы президента США. Причем делал это лично. Президент Белоруссии признался в этом во время встречи с советником Дональда Трампа – Джоном Болтоном.

"Я "вмешивался" в американские выборы - болел за Трампа", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии и советник американского лидера обсудили отношения двух стран. По словам Александра Лукашенко, он сразу после того, как возникло напряжение, предлагал "закрыть эту нехорошую страницу" и начать все с чистого листа. Белорусский лидер надеется, что теперь это произойдет.

Джон Болтон после переговоров с Лукашенко рассказал журналистам, что беседа с белорусским лидером была продолжительной – более двух часов. Удалось обсудить широкий круг тем, в том числе политику, экономику, вопросы безопасности в регионе и мире, сообщает РИА Новости.