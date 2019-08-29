Рада утвердила новое правительство Украины

Как на Украине меняется политический рельеф?

В четверг стало понятно, каким будет новое правительство Украины. На первое в своей истории заседание собралась новая Верховная Рада. В ней тут же сформировалась правящая коалиция, представленной одной - пропрезидентской - фракцией "Слуга народа". После чего сам глава государства предложил кандидатуры на ключевые посты в кабмине. Премьера, министров обороны, иностранных дел и руководителя СБУ уже утвердили.

В четверг украинские депутаты назначили премьер-министра. Это 35-летний Алексей Гончарук. Юрист по образованию, в политике дебютировал не очень удачно: в 2014-м создал партию "Сила людей", но на выборах она набрала лишь одну десятую процента голосов. Он предлагает ускорить экономический рост, реструктуризировать долги и повысить инвестиционную привлекательность Украины.

Кроме того, в четверг Гончарук представил на рассмотрение Рады состав своего кабинета. Всего в него вошли 15 министров и два вице-премьера. На посту главы МВД предложено сохранить бывшего министра Арсена Авакова. Все остальные члены правительства - новички.

Есть у Украины теперь и новый министр обороны - Андрей Загороднюк. Вадим Пристайко возглавил МИД. Иван Баканов занял пост главы Службы безопасности. А должность генпрокурора - Руслан Рябошапка.

Подробнее – в репортаже Ольги Оксенич