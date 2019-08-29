Опасно для жизни: 98% московских торговцев шаурмой работают с нарушениями

Проверку начали после жалоб на отравления

Массовые нарушения при изготовлении и реализации шаурмы в Москве выявили сотрудники Роспотребнадзора. Проверены 66 объектов, несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям обнаружено в 65 из них.

Ведомству пришлось усилить контроль после жалоб потребителей, а также пищевых отравлений. По итогам проверок более половины проб готовой шаурмы и сырья, из которого ее готовят, не отвечало требованиям по микробиологическим показателям.

Бактерии кишечной палочки обнаружены в смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования. В результате пришлось утилизировать более 600 килограммов сырья и готовой продукции. Более 30 предприятий общепита были опечатаны, в 53 случаях материалы на приостановку деятельности торговых точек направлены в суд. Вынесены постановления о штрафах на общую сумму в 655 тысяч рублей, сообщает "Москва 24".