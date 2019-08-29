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Пятеро задержаны после драки со стрельбой в Москве

21:15
  • четверг
  • 29 августа 2019

Инцидент произошел в Марьинском парке

Пятерых задержала столичная полиция на юго-востоке Москвы. В Марьинском парке 10 человек устроили драку, очевидцы сообщили о стрельбе.
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В итоге разборки одному участнику сломали нос. Именно у этого гражданина обнаружилось при себе пневматическое оружие, из которого, как утверждали свидетели, он открыл стрельбу.

Журналистам РЕН-ТВ в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт драки и задержания пятерых ее участников. Однако информация о стрельбе, по данным полицейских, подтверждения не нашла.

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