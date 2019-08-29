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Сокрушительный удар: Миддлтон окончательно отреклась от Маркл

21:48
  • четверг
  • 29 августа 2019

Шаг воспринят как подтверждение вражды Кембриджей с Сассексами

Королевский благотворительный фонд переименован. Из его наименования исчезли титулы Сассексов, он теперь называется "Королевский фонд герцога и герцогини Кембриджских".
Названа причина крупной ссоры между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Британская пресса восприняла новость как подтверждение вражды, которая заново разгорелась между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Перемирие, на которое рассчитывали наблюдатели, оказалось непрочным. Ведь только в прошлом году две королевские четы называли "фантастическая четверка" – Кембриджи и Сассексы клялись, что будут держаться вместе и трудиться на благо британского народа.

Однако герцог и герцогиня Сассекские съехали из Кенсингтонского дворца, где гостили у Кембриджей. Более того, они запустили собственную благотворительную программу и отказались от постов в королевском благотворительном фонде. И вот теперь регистрационная палата опубликовала документ, который свидетельствует о переименовании королевского фонда -  Сассексов из названия вычеркнули, пишет The Daily Mail. Комментаторы восприняли это как очередной удар, который Меган Маркл получила от Кейт Миддлтон.

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